الوسط الفني عاش خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 أحداث فنية مفاجئة قلبت مواقع التواصل الإجتماعي وإستحوذت على اهتمام الجمهور وتفاعلهم بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، وتصدرتها بسمة بوسيل بإعلان انفصالها عن زوجها تامر حسني عقب 8 سنوات زواج، تلاها المفاجأة السارة لجمهور كل من النجمتين أصالة نصري وأحلام بخبر تصالحهما بعد خصام دام لحوالي سنة، بينما اشتعلت أزمة بين النجمتين اللبنانيتن إليسا ونانسي عجرم وزادتها حماوة ميريام فارس التي تدخلت لصالح نانسي.

تعرفوا معنا على تفاصيل 3 أحداث فنية صاخبة قلبت مواقع السوشيال ميديا في 24 ساعة:

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور والوسط الفني وما يزال الحدث الأبرز خلال الـ24 ساعة الماضية بعدما أعلنت الأولى نبأ الإنفصال بعد ما يقارب 8 سنوات من الزواج، وانجاب 3 أطفال.

بسمة بوسيل فاجأت متابعيها عبر انستغرام بنشرها تدوينة صادمة ومحزنة لكل جمهورها مع زوجها معلنة انفصالهما واستعدادها للطلاق منه، وطلبت من الجمهور في رسالتها عدم إرسال صور تامر حسني مع معجباته إليها، وهو الأمر الذي فسره البعض باتهامها له بالخيانة.

وقالت في رسالتها:" لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتلولي اي حاجة علشان مش فارقلي اي صور.. كمان احب اعرفكم ان احنا بقلنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا اي حاجة بالتوفيق للجميع".

وفي آخر تطورات قضية إنفصال الثنائي، تسربت معلومات صحافية حول مبادرات للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل يقوم بها أصدقائهما المشتركين لإنهاء الخلافات بين الثنائي وعودتهما للبعض، وجاء ذلك تزامناً مع محاولة النجم تامر حسني لتطرية الأجواء مع بسمة بوسيل من خلال قيامه بحذف لمقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الستوي على انستغرام مع معجباته اللواتي ظهرن الى جانبه بشكل اعتبره البعض بأنه مستفز لمشاعر زوجته بسمة بوسيل بشكل ولا يعبر عن احترام لشخص زوجته.

وايضاً تدخلت على الخط النجمة أحلام في رسالة وجهتها لتامر حسني مناشدة إياه بمصالحة زوجته وإرجاعها لمنزلها وتخطي خلافاتهما خاصة بكونهما لديهما ثلاثة أطفال.

اما بسمة بوسيل فإكتفت بعد نبأ انفصالها بالرد على شماتة البعض، وتحديدا مواطنتها الفنانة المغربية جليلة التي نشرت مقطع فيديو وهي تزعرد وترقص بسبب هذا النبأ، فتوجهت بسمة لها بدون أن تسميها ولكل من شمت بخبر انفصالها، من خلال تدوينة نشرتها على ستوري انستغرام وجاء فيها :" :"قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك.. سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

أصالة نصري تتصالح مع زميلتها أحلام

وفي يوم واحد ايضا، تلقى الجمهور خبراً ساراً على صعيد العلاقات بين النجوم، وهو عودة المياه الى مجاريها بين النجمتين أصالة نصري وأحلام واللتان أنهيتا الخلاف القائم بينهما منذ حوالي عام، وجاءت الصلحة برعاية فاهد نجل أحلام والنجمة إليسا.

وبدأت ملامح تصالح أحلام وأصالة نصري بعد تفاعل الأخيرة مع تغريدة فاهد، ابن الفنانة أحلام، والتي كشف بها عن حبه لسماع أصالة وكذلك والدته، وقال مازحاً إن والدته تسمع أصالة أكثر منه، وأضاف في تغريدته:" الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصالة ؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصالة اكثر مني"، وردت أصالة على تغريدته قائلة:" لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيبة ومحبّتك الغالية .. ارتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني).

بدورها، تفاعلت أحلام بطريقتها على تغريدة ابنها التي أشاد بها بأصالة، ونشرت فيديو لابنها وهو يغني، ومازحته قائلة:"ليش ما سمعتنا شي لخالتك" في إشارة إلى أصالة، وقالت أحلام تعليقاً على حب ابنها لأصالة:" لا تحبها اكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني"، وهو الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر إتمام تصالحهما بعد تدخل ابن أحلام.

بعدها توجهت أصالة نصري برسالة إلى أحلام بعد تغريدتها الأخيرة، كشفت بها عن تصالحها معها وعاتبتها قائلة:" منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه، وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

ولم تنتظر أحلام للرد سريعاً على رسالة أصالة وأعلنت قبول المصالحة وقالت:" مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك، وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه".

ودخلت على خط المصالحة النجمة اللبنانية إليسا التي غردت لهما قائلة:" بحبكن كتير انتو التنين، وبحب ترجعو تتصالحو"، وتفاعلت أصالة وأحلام مع تغريدة إليسا وتبادلا الرسائل على تويتر، قبل أن تعلق إليسا مجدداً وقالت:"الحب الحقيقي يصنع المعجزات".

أزمة بين نانسي عجرم وإليسا وميريام فارس

اشتعلت الأزمة بين ثلاثة من نجمات لبنان على موقع توتير في الـ24 ساعة الماضية وذلك بعد تبادل تغريدات هجومية بين جمهور الفنانات الثلاث، اما السبب فيعود لإستياء نانسي عجرم من تجاهل نجاحاتها مقابل نسبها إلى إليسا بوصفها الفنانة الأولى في لبنان وذلك خلال إطلالة تلفزيونية لإليسا على قناة "ام تي في" اللبنانية.

وفي التفاصيل، فإن شرارة الأزمة بين إليسا ونانسي عجرم اشتعلت بعد أن احتفلت الأولى بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية، خلال اطلالتها على قناة الـ "ام تي في" وذكر البرنامج في تقريره إن إليسا دوت الخليج الفنانة اللبنانية الأولى والأكثر مبيعاً ومشاهدات، وكشفت إليسا رأيها في نانسي عجرم وقالت إنها تختلف عنها لأنها أقرب إلى أسلوب الفتاة الطفولية في أسلوبها الفني، ويبدو أن هذه الأمور دفعت نانسي عجرم للتعبير عن غضبها على تويتر.

نانسي عجرم سارعت بعدها الى التعبير عن استيائها على تويتر في سلسلة تغريدات، من دون أن تذكر اسم إليسا، فغردت قائلة :"نهاركن سعيد كله مصداقية.. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير آلة حاسبة.. بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

بدورها دخلت ميريام فارس على الخط وأيدت كلام نانسي عجرم وتضامنت معها من خلال اعادة نشر تغريدتها فتوجهت لها بالقول :" عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان...".

هذه التغريدات المتبادلة أشعلت المعارك بين النجمات الثلاثة على تويتر، خاصة مع كتابة إليسا تغريدة قالت فيها بأنها الأفضل في عيون محبيها، قبل أن تتدارك الأزمة وتنشر سلسلة تغريدات لوضع حد للمعركة المحتدمة على منصات التواصل الاجتماعي فكتبت:" يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".

وحسمت الجدل في تغريدتها مضيفة :" خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".