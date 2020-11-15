أسامة زايد يطلق باكورته الروائية “خلفان”

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

أصدر الكاتب أسامة زايد عمله الروائي الأول (خلفان)، وذلك عن دار كنوز المعرفة، وعبر 158 صفحة أبرز الكاتب عددا من القضايا منها (الاختيار)،(العادات والتقاليد)،(صراع العائلة)، (الزواج) أما القضية الأبرز فتمثلت في (الأسماء) حيث إن هناك نبوءة على ألسنة العرافين تقول بأن الأسماء تدخل في تكوين الشخصية يتضارب الحظ فيه مع التعاسة وتتكاثر المشكلات بين الحين والآخر، خلفان ليس مجرد اسم، هو كائن ما يحمل صفات هذا الاسم، تلك الصفات التي تتشكل حسب الزمان والمكان، وحسب الموهبة والغياب، وحسب مايفرضه المجتمع من عادات وتقاليد، حسب ضربة الأب ونزاع من الأم، ولنا في الاسم ما نظن بأنه الحياة.

وحول الرواية يقول الكاتب : رواية خلفان رواية إجتماعية تتسم بالجدية، فهي تعالج بعض القضايا الإجتماعية، تبدأ رحلة البطل خلفان من البداية بزواج مجموعة من أفراد المجتمع حيث توافدت أخبار المتزوجين إلى الوالدين، اللذين أجبرا خلفان على اتخاذ قراره الذي ساقه نحو رحلة جديدة يسوقها له القدر فيها تجارب عديدة، ومغامرة تعلم منها الكثير، حيث كان لاسمه صفةَ المغامرة والاختفاء، حتى أثبت القدر مجدداً أن الخيارات مهما سيقت لنا، يظل خيارنا هو الأفضل دائماً، ما يجعلنا نضحي بأعز ما نملك (الاسم).

كتابة الرواية استغرقت قرابة السنتين، وكان اختيار الاسم من اختيار موضوع الرواية، فقد كانت عن الأسماء، واسم خلفان من الأسماء الجميلة والبارزة في السلطنة، ومجرد ما نذكر الأسم تأتي النمطية على أنه اسم عماني عريق، ولذلك اخترته عنوانا للرواية.

يذكر أن الكاتب أسامة زايد بحوزته العديد من النصوص المسرحية أبرزها اللعب على حافة الشطرنج، نبوءة آيزنهار،الدجاجة ، شحطة مسرحية الإسكافي، وأيضا حصد مجموعة من الجوائز منها حصوله على المركز الثالث في مسابقة الإلقاء الشعري، مسابقة الأنشطة التربوية، على مستوى محافظة جنوب الباطنة وحصل على جائزة أفضل نص مسرحي المركز الثاني في إبداعات شبابية على مستوى السلطنة، عن مسرحية الدجاجة 2018/2019م وحازت مسرحيته شحطة وهي من تأليفه وإخراجه على جائزة أفضل عرض متكامل أول في إبداعات شبابية على مستوى محافظتي شمال وجنوب الشرقية، وحصدت مسرحية حواء على جائزة أفضل عرض متكامل ثالث في إبداعات شبابية على مستوى محافظة شمال الباطنة 2018/2019م .