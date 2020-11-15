الوسط الفني العماني يفقد الفنان علي عوض

مسقط ـ “الوطن” :

فقد الوسط الفني العماني في الساعات الأولى من يوم امس الأحد الفنان علي عوض البوسعيدي والذي تعرّض في العاشر من اكتوبر المنصرم لفيروس كورونا المستجد، وقد نعى الفنانون والكتاب وعدد من الفرق المسرحية الأهلية الفنان الراحل ووصفوه بأنه أحد أهم الفنانين الذين ساهموا في الدراما والمسرح بالسلطنة، وقد بدأ الفنان الراحل حياته المسرحية في عام 1983م من خلال مسرح الشباب على يد الطتور عبدالكريم جواد وشارك في عام 1987 من ضمن سبعة أشخاص في تأسيس فرقة (الصحوة) المسرحية التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها العشرين، كما كان الراحل رئيسا لمسرح الطفل بالفرقة نفسها، وشارك معها في العديد من العروض التي قدمتها الفرقة، حيث كانت أول فرقة أهلية تشارك في مهرجان المسرح الخليجي عام 1993، ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.

وشارك الفنان علي عوض في التلفزيون من خلال بعض الأعمال وكانت البداية مع مسلسل (الاتجاهات الأربعة) ثم (نقط على الحروف) ثم (الفاغور) إضافة إلى مشاركته في مسلسل (الشعر ديوان العرب) و (درايش) و(اليرام) وغيرها من الأعمال التلفزيونية، كما شارك الراحل في عدد من المسرحيات ابرزها مسرحية (منتهى الحب منتهى القسوة) في مهرجان المسرحي الخليجي بمملكة البحرين عام 2006 والتي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي وأفضل ممثلة دور أول، كما شارك الراحل في عدد من التمثيليات والأفلام التلفزيونية ومنها فيلم (الحارة) .

وكان قد كرّم النادي الثقافي في 2018 بحضور كوكبة من الفنانين والأدباء العُمانيين والخليجيين الفنان علي عوض ضمن نخبة من رواد المسرح العُماني وعدد من الفنانين لإسهاماتهم وتاريخهم المسرحي وتقديرا للجهد المبذول منهم في الحركة المسرحية العُمانية وذلك خلال ملتقى الممثل الواحد (المونودراما) والذي أقيم ضمن برامج وأنشطة مهرجان مسقط 2018 الثقافية.