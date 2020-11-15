ذي يزن آل سعيد يشارك في الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون

* اعتمدوا خلالها الخطة التنفيذية للاستراتيجية الثقافية

* اعتماد مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الذي ستستضيفه السلطنة

مسقط ـ “الوطن” :

شارك صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب صباح أمس في اجتماع الدورة (24) لمجلس وزراء الثقاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وتطرق الاجتماع الى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والتي من شأنها تطوير العمل الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووضع السياسات والأطر المنظمة لها لإيجاد خطة تنموية ثقافية تحقق الأهداف التي وُضعت من أجلها وتحقيق رؤية دول المجلس حول تعزيز الهوية الثقافية وترسيخها بين أبناء دول المجلس والتعريف بها خارج حدودها من خلال الحضور الثقافي على المستوى العالمي ونشر مبدأ الحوار القائم على الاحترام المتبادل والتسامح مع جميع الثقافات.

واعتمد أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة من أصحاب السعادة وكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها الخطة التنفيذية للاستراتيجية الثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والفعاليات الثقافية الخليجية المشتركة وكذلك مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية والذي ستستضيفه السلطنة كأحد أجهزة الأمانة العامة بدول المجلس، و مجالات العمل الثقافي المشترك بين دول المجلس وعدد من الدول الصديقة والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الثقافي.

كما اطلع اصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون على جهود دول المجلس لمواجهة جائحة ” كوفيد 19 ” وتأثيرها على قطاع الثقافة بدول المجلس والمقترحات وآليات العمل المشترك بين دول المجلس للحد من آثار الجائحة على قطاع الثقافة وخطوات التعافي للقطاع بدول المجلس لمرحلة ما بعد الجائحة.