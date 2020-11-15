نشرت الفنانة نجوى كرم صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - منورة - القمر - ملكة اقرا ايضا :

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة



ونفت الفنانة نجوى كرم شائعات اصاتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى بموقع "تويتر". وقالت نجوى كرم :" لكل اللى مشغول باله عليا الحمدلله بطمنكم انى بالف خير وكورونا لا شفتنا ولا شافت عتبة بيتنا ". واضافت نجوى كرم :" ياريت تتلهوا بنجاحتنا اكتر ماتتلهوا بالاشاعات اللى عم تطلع علينا "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوى كرم تبهر جمهورها بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير... شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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