يعرض حصريا على شاهد.. تفاصيل حفل إطلاق الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح بحضور أبطاله

أقيم أمس حفل إطلاق الموسم الثاني من مسلسل الآنسة فرح على منصة شاهد وذلك في أحدى دور العرض بالقاهرة الجديدة.
وحضر الحفل أبطال المسلسل وهم النجمة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء.
كما قدّم النجم تامر فرج ستاند آب كوميدي أثناء الاحتفال، وتم عرض لقطات حصرية من المسلسل.
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ويكشف الجزء الثاني لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة.
ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامفرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.
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