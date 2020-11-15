لمن قال صابر الرباعي: أجمل نساء الدنيا أنتي يا حبيبتي

نشر الفنان التونسي صابر الرباعي ، صورة تجمعة بزوجته إخلاص، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر صابر الرباعي بإطلالة رومانسية بصحبة زوجته وعلق على الصورة قائلا: "أجمل نساء الدنيا .. انتي يا حبيبتي"

يذكر أن صابر وإخلاص تزوجا في العام 2013 بعد قصة حب طويلة، وهو الزواج الثانى للرباعى بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وأنجبا طفلين، هما جود هادي وأمير، علمًا بأن لصابر "طفلان" من زواجه الأول هما إسلام وصفاء.

من جهة أخرى، طرح الفنان صابر الرباعي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى" عبر قناة "روتانا" على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل، وإخراج وليد ناصيف.

استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي، وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.

ويحمل العمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.



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