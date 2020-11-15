أنغام تنشر صورة جديدة من كواليس كليب «أبطي علي»

نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، من كواليس تصوير كليب أغنية ابطى علي.

وكتبت الفنانة أنغام، على الصورة، "ابطى علي وقلت راجع، ابطى علي وقلت للشوق راجع، متأكد إنه راجع القلب مغليه وأن الفراغ اللي ما بين الأصابع مخلوقن لكفه علشان يمليه.. #أنغام #Angham #ابطى_علي شوفوا كليبات البوم #مزح كاملة على قناة روتانا على اليوتيوب".

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على اليوتيوب.

ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".



وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.