بـ الأبيض.. مايا دياب تختطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة مايا دياب، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.و وظهرت بها مايا دياب، بفستان باللون الأبيض، بكتف وكتف يبرز جمال ظهورها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون البني للعيون الذى يتناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج . وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها الجذاب.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.



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