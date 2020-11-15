فرقة اوبرا القاهرة تشعل مسرح الجمهورية.. التفاصيل

اقامت دار الاوبرا المصرية حفل غنائي متعدد الفقرات، برعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وحضر الحفل العديد من الاعلاميين والفنانيين. وشملت الفقرة الاولي من الحفل غناء باقه من اغاني افلام "ديزني" الشهيرة بقيادة المايسترو: محمد سعد باشا، وبيانو: جريج مارتن، واخراج: عبدالله سعد. وكانت الفقرة الثانية من الحفل لقريق "اوركسترا وتريات" الاوبرالي بقيادة الدكتور رضا الوكيل، وكان المشرف علي الحفل دكتور ايمان مصطفي. يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل.

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