بقبعة ونظارة.. أحمد حاتم يشارك جمهوره صورة جديدة على انستجرام

وظهر أحمد حاتم في الصور بإطلالة شتوية يرتدي جاكيت جلد اسود وبنطلون باللون الابيض ونظارة وكاب، وعلق قائلا: "الليل دهب، و حبيبي راجع راجع مهما ذهب".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حاتم بطولة فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.



"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".