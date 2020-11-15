وكتبت بسمة بوسيل :" لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفة أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".
وأضافت: "كمان أحب أعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق. لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة . بالتوفيق للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصعب حاجة أنكم تمروا بكل عمليات التجميل مع بعض.. الجمهور يسخر من تامر حسني وبسمة بوسيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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