أصعب حاجة أنكم تمروا بكل عمليات التجميل مع بعض.. الجمهور يسخر من تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان التعليق الشائع علي الصور:"اصعب حاجة انكم تمروا بكل عمليات التجميل مع بعض وفي الاخر تسيوا بعض. وبشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين، صدمت بسمة بوسيل جمهورها بكلمات كتبتها عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث أعلنت انفصالها عن تامر حسني واستعدادهما للطلاق.

وكتبت بسمة بوسيل :" لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفة أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق. لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة . بالتوفيق للجميع.