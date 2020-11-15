أول تعليق من يوسف الشريف على مسلسل كوفيد 25.. والجمهور: ده 19 مشحورنا

نشر الفنان يوسف الشريف بوستر مسلسلة الجديد " كوفيد 25 " عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ". وعلق يوسف الشريف قائلا " يارب يبقى خير

كوفيد-٢٥ تأليف إنجي علاء و إخراج أحمد جلال و إنتاج سينرجي و رمضان ٢٠٢١ ". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : - ما تطول بالك كده يا نجم 25 ايه بس دا 19 ومشحورنا كده اومال 25 هيعمل ايه . - هو انتم بتشموا علي ضهر ايديكم ولا هي فعلا مؤمرات بتنفذوها. - انت شكلك لقيت العلاج او المصل فلو لقيته ي ريت لو مفيهاش إساءة ادب يعني تعرفنا عشان في ناس بتموت . - كلنا فاكرين ومش ناسيين ، كلنا ف الانتظار وع العهد هنحافظ . - هو احنا قادرين ع ١٩ لما تجبلنا ٢٥ كدا كتير ي عظمه . - عظمة تطبخ ع ناااار هادئة اقرا ايضا :

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يذكر ان حذر الفنان يوسف الشريف جمهوره من حسابات مزيفة تحمل اسمه بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، من خلال بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. ونشر يوسف الشريف مجموعة من الصور لتلك الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه وعلق قائلا: "تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصني على تويتر وفيس بوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين، وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون،



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