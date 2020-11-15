بعد ظهورهما معا.. لماذا يخفي الداعية معز مسعود علاقته بـ حلا شيحة؟

تساءل كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إخفاء الداعية معز مسعود علاقته بالفنانة حلا شيحة، وخاصة بعد أن رصدتهما عدسة "دوت الخليج" مؤخرا مع أولاد حلا شيحة.

ولم يجد البعض تفسيرا مقنعا لسبب الإخفاء، باستثناء رغبة الثنائي الشخصية في إخفاء الخبر عن الإعلام.

مصادر مقربة من الداعية أكدت حرصه الدائم على إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام، مبررا ذلك بإخفاء خبر زواجه من الفنانة شيري عادل، وإعلانه بعد شهور من حدوثه، وبعد تردد شائعات طالتهما بالفعل.

وللتأكيد على رغبة الداعية عن إبعاد حياته الخاصة عن الناس، عدم إعلانه أيضا عن طلاقه من شيري عادل في حينه، وهو الخبر الذي أربك رواد مواقع التواصل يومها دون أن يجدوا سببا مقنعا لإخفاء خبر انفصال.

السبب الثاني حسب المقربين أن الداعية معز مسعود عادة ما يتعرض لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصورة الذهنية المعتادة عند المصريين بخصوص الشيوخ وزوجاتهم.

بدأت العلاقة بين معز مسعود وحلا شيحة بعدما نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.

وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".