أشرف زكي عن عمل الممثلين وسط كورونا: نقوم بدورنا مثل الأطباء

أثار الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، موجة من الجدل بتصريحاته حول تصوير مسلسلات رمضان 2021 وسط انتشار فيروس كورونا. وقال أشرف زكي "إحنا صناعة مثل أى صناعة، لو توقفت الصناعات الأخرى سنتوقف، ولو لم تتوقف سنستمر، ومثلنا مثل الأطباء، نقوم بدور".

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وتابع: "احنا سفراء وبنبعت رسالة أن مصر آمنة، مصر عظيمة بقياداتها وفنانيها ومثقفيها".

وأوضح زكى: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن المسلسل يعمل به عدد كبير، ليس فقط من هم أمام الكاميرا، مردفا:"ما يسرى على الصناعات الأخرى سيسرى علينا".

و كشف الفنان أشرف زكى مؤخرا عن السبب الحقيقى حول ما أثير فى الفترة الأخيرة بشأن قرار استقالته من منصب نقيب الممثلين والذى أحدث ضجة كبيرة.

وقال: لم أرغب فى الاستقالة كما يتردد البعض ولكن الأزمة كانت بسبب أعضاء النقابة الذين يبحثون عن عمل.