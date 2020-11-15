وقال أشرف زكي "إحنا صناعة مثل أى صناعة، لو توقفت الصناعات الأخرى سنتوقف، ولو لم تتوقف سنستمر، ومثلنا مثل الأطباء، نقوم بدور".
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وتابع: "احنا سفراء وبنبعت رسالة أن مصر آمنة، مصر عظيمة بقياداتها وفنانيها ومثقفيها".
وأوضح زكى: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن المسلسل يعمل به عدد كبير، ليس فقط من هم أمام الكاميرا، مردفا:"ما يسرى على الصناعات الأخرى سيسرى علينا".
وقال: لم أرغب فى الاستقالة كما يتردد البعض ولكن الأزمة كانت بسبب أعضاء النقابة الذين يبحثون عن عمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف زكي عن عمل الممثلين وسط كورونا: نقوم بدورنا مثل الأطباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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