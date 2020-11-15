نشرة كورونا الفنية.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس.. وعبير صبرى تكشف عن إصابة أسرتها بالكامل

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير الآتي:

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن إصابتها بـ كورونا في شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعراض لم تكن معروفة وقتها، متابعة "شعرت بدور برد ثقيل، فعزلت نفسي فترة حتى أصبحت بخير".

ونفت الفنانة رانيا يوسف، شائعات إصابتها بـ كورونا خلال الفترة الماضية بتصريحات أدلت بها عبر برنامج «إي تي بالعربي»، قائلة «الشائعات التي تخرج من فترة لأخرى ليست سيئة وتراها اهتماما من المعجبين»

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، «لما الناس بعد الجونة قالوا إني جالي كورونا طلعت من لوكيشن تصوير مسلسل الانسة فرح وقلت إني معنديش أي حاجة».

نشرت الفنانة عبير صبري تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه دخول شقيقتها المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عبير صبري: "تجربة صعبة أوي تمر بيها أختي وزوجها في المستشفى وابنتها مع كورونا أرجو من الجميع الدعاء .. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء".

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر ستورى حسابها على "انستجرام" " "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله , شكرا لكل الناس التى سألت عنى , ابقوا آمنين".

يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

ورغم أن سلمى لم تعلن رسميا عن إصابتها ولكنها أخبرت المقربين والمخالطين لها بالحذر والاطمئنان.