تفاصيل الظهور الأول لـ شهيرة بعد وفاة الفنان محمود ياسين..بالصور

شهيرة الفنانة المصرية تعود للظهور لأول مرة بعد مرور شهر على رحيل زوجها الفنان الكبير محمود ياسين مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة "الحياة".

شهيرة تظهر لأول مرة بعد رحيل محمود ياسين

عمرو الليثي الإعلامي المصري يستضيف الفنانة شهيرة التي تظهر لأول مرة بعد رحيل زوجها الفنان الكبير محمود ياسين في برنامج "واحد من الناس"، الصفحة الرسمية لقناة الحياة نشرت كذلك صورة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانة شهيرة التي ظهرت في الصورة وهي ترتدي الملابس السوداء حدادا على الفنان الراحل، ومن المقرر أن يظهر كذلك في حلقة البرنامج المقرر عرضها قريبا الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين نجل الفنان الكبير.

رسائل شهيرة للفنان محمود ياسين بعد رحيله

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شهيرة خلال الفترة الماضية لم تظهر في أي لقاء إعلامي، في وقت ظهر كل من نجليها عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ومن المتوقع أن تكشف الفنانة شهيرة العديد من التفاصيل عن حياتها مع الفنان الراحل ورحلة مرضه في الفترة الأخيرة، وكانت الفنانة شهيرة نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" بعد رحيل الفنان محمود ياسين منشورا علقت فيه على الجنازة الكبيرة له والتي حضرها جمع كبير من النجوم والشخصيات العامة ومحبي الفنان الراحل فكتبت: "هقول أيه ولا أيه، صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض) الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب".

شهيرة : "محمود ياسين رجل استثنائي في كل شيء"

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شهيرة تحدثت كذلك في منشورها عن علاقتها بزوجها الراحل محمود ياسين الذي وصفته بالشخصية "الاستثنائية" في كل تفاصيل حياته وتعامله مع الآخرين، وأنه رغم انشغاله خلال فترة عمله الطويل لكنه لم ينسى أسرته أو زوجته فكتبت: "حبيبي وحبيبي وروحي، والحياة التي ذهبت بعيدا، كنت لي مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فأنا الجزء الطاغي، ولما تعبت في السنين الماضية، كنت لك وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب لقلب انسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب، استثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده، وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير أستثنائي في انسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع"، يذكر أن الفنان محمود ياسين قد توفي في 14 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز الـ79 عاما.