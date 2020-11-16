إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تشارك الجمهور صورة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورة جديدة لها ، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت داليا مصطفي بإطلالة كلاسيكية مرتدية سترة باللون الاسود ونسقت معها بنطالا بنفس اللون وقبعة وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما وضعت الماكياج ذا الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

كانت الفنانة داليا مصطفى، قد حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى أحاول بقدر الإمكان إنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.

وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى اللى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة ازاى.. أنا عينى عليهم دايما".



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