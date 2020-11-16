ترند يوتيوب.. أول ظهور لزوجة أحمد فلوكس.. و«أنا الدنيا» تواصل التصدر

تصدرت مجموعة من الفيديوهات الفنية قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يويتوب من أبرزها..

"أول ظهور لزوجة فلوكس بعد عودتهم لبعض : "انا اللي لبسته البدلة و الجرافت في فرحه علي هنا

تصدرت مداخلة "رابية" زوجة الفنانة احمد فلوكس مداخلة مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة" تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

وقالت من خلال مداخلتها :" إن ابنهما لم يكن يعلم أنهما منفصلان، حتى وقت زواجه السابق من الفنانة هنا شيحة، معقبة:"علاقتي مع هنا جميلة جدا، ولما رجعنا أنا وأحمد ساعدتنا"."

وفجرت "رابية" خلال مداخلة مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلة: "كنا منفصلين أنا وأحمد لكن علاقتنا كأصدقاء كانت مستمرة ووقت زواجه من هنا شيحة أنا اللى لبسته البدلة"، لافتة إلى أنه تزوج كثيرا خلال فترة انفصالهما وكان يحكى أي مشكلة تحدث مع زوجاته معها.

أنا الدنيا لـ بوسي تواصل تصدر تريند اليوتيوب.. فيديو

واصل اغنية " انا الدنيا " للمطربة بوسى نصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب؛ بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية حيث حققت اكثر من 327,377 الف مشاهدة.

الاغنية من كلمات ملاك عادل الحان مصطفى حجاج , توزيع احمد عادل.

كما تصدرت المطربة بوسي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد عرض حلقتها في برنامج " معكم منى الشاذلي" والتي تحدثت من خلالها عن ازمتها الاخيرة مع والدها.