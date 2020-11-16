حكاية ربع قيراط من مسلسل إلا أنا تواصل تصدر تريند جوجل

واصلت حكاية "ربع قيراط" من مسلسل إلا أنا، تصدر مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية. "ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش". شارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

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