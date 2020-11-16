كورونا تحطم أحلام باسل الزارو لتحقيق العالمية

كشف الفنان باسل الزارو في The insider بالعربي، أنه كان من المفترض أن يطل بمسلسل عالمي من 3 أجزاء وبفيلم عالمي قصير لكن العملين توقفا بسبب أزمة فيروس كورونا .
باسل كشف للإعلامي ايلي نخله أنه كان قد انتقل للعيش في أمريكا قبل أزمة كورونا بعد أن استطاع إصدار كل الأوراق القانونية التي تخوله للعمل هناك ولكنه فضل العودة الى مصر مع إعلان أمريكا عن الإقفال وتوقف الإنتاج بسبب كورونا .
من جهة أخرى ، تحدث باسل في اللقاء أنه ليس مستعجلًا على لعب دور البطولة المطلقة بأعماله. مشيرًا الى أنه يمشي ببطء لأنه لا يريد أن يخطو أي خطوة خاطئة و كشف أنه تم ترشيحه من 4 سنوات للعب دور البطولة الى جانب سيرين عبد النور لكنه فضل الاعتذار لأنه لايزال في بداياته .
وأعرب باسل عن حبه لأدوار الأكشن ومنها ما قدمه في مسلسل " النهاية " في رمضان الماضي، مشيرًا الى أنه فخور بالاحترافية التي قدمها صناع العمل والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي .
أما فيما يتعلق بمسلسل " طاقة حب " الذي يعرض حاليًا ويشارك فيه ، قال باسل إنه سعيد بالوقوف أمام الأسطورة أنوشكا كما وصفها ، وكشف عن كواليس العمل معها التي كانت صعبة لأنه كان "مكسوف" منها خلال التصوير .
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