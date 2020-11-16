أشهرها دعاء الكروان.. أعمال طه حسين تتحول إلى دراما للسينما والإذاعة والتلفزيون

تحل اليوم ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي طه حسين، الذي ولد يوم الجمعة 15 نوفمبر 1889، في قرية الكيلو القريبة من مغاغة إحدى مدن محافظة المنيا.
وأيضا:
طه حسين الذي حرمه القدر من بصره ولكن لم يمنعه ذلك من أن يتحدى الظروف ليصبح اسمه لامعا على مر العصور بعزيمة وإرادة حديدية جعلته قدوة يحتذى به بين جميع الأجيال.
وقد تحول عدد من أعمال الكاتب الكبير إلى السينما من أشهرها فيلم "دعاء الكروان.
الفيلم قام ببطولته فاتن حمامة، أحمد مظهر، وزهرة العلا، وأمينة رزق، تدور القصة حول فتاة قررت أن تثأر لأختها، بعد أن قتلها خالها لنشوب قصة حب بينها وبين رب البيت الذي كانت تعمل به خادمة، وفي سعيها نحو قتل صاحب البيت تقع هي الأخرى في حبه، ويحاول خالها قتلها هي الأخرى.
كما تم تحويل كتابه "الأيام" الى مسلسل مكون من 13 حلقة يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته الفنان أحمد زكي، محمود المليجي، أمينة رزق، حمدي غيث، حسين الشربينى، صفية العمرى، يحيى شاهين، ومن إخراج، يحيى العلمي.
ونالت الإذاعة نصيبا من أعماله بتحويل "أحلام شهرزاد" إلى مسلسل إذاعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، حنان مطاوع، إيهاب فهمي، ولطفي لبيب، وأحمد راتب، وأحمد صيام، وسليمان عيد، ومحمد متولى، ومحمد الصاوي، وفكري صادق.
وأيضا:
طه حسين الذي حرمه القدر من بصره ولكن لم يمنعه ذلك من أن يتحدى الظروف ليصبح اسمه لامعا على مر العصور بعزيمة وإرادة حديدية جعلته قدوة يحتذى به بين جميع الأجيال.
وقد تحول عدد من أعمال الكاتب الكبير إلى السينما من أشهرها فيلم "دعاء الكروان.
الفيلم قام ببطولته فاتن حمامة، أحمد مظهر، وزهرة العلا، وأمينة رزق، تدور القصة حول فتاة قررت أن تثأر لأختها، بعد أن قتلها خالها لنشوب قصة حب بينها وبين رب البيت الذي كانت تعمل به خادمة، وفي سعيها نحو قتل صاحب البيت تقع هي الأخرى في حبه، ويحاول خالها قتلها هي الأخرى.
كما تم تحويل كتابه "الأيام" الى مسلسل مكون من 13 حلقة يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته الفنان أحمد زكي، محمود المليجي، أمينة رزق، حمدي غيث، حسين الشربينى، صفية العمرى، يحيى شاهين، ومن إخراج، يحيى العلمي.
ونالت الإذاعة نصيبا من أعماله بتحويل "أحلام شهرزاد" إلى مسلسل إذاعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، حنان مطاوع، إيهاب فهمي، ولطفي لبيب، وأحمد راتب، وأحمد صيام، وسليمان عيد، ومحمد متولى، ومحمد الصاوي، وفكري صادق.
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