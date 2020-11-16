مدتها 45 دقيقة.. تفاصيل مكالمة عبلة كامل مع لميس الحديدى

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن مكالمة تلقتها قبل أيام من الفنانة الكبيرة عبلة كامل، بعد انتشار أنباء عن مرضها تم تكذيبها من قبل أسرتها.

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وقالت لميس الحديدي إن المكالمة استمرت حوالي 45 دقيقة، أعلنت خلالها عبلة كامل أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعانى من أى شئ.

ونقلت لميس الحديدي عن عبلة كامل امتنانها لحب الناس وحرصهم على متابعتها حتى الأن، مشيرة إلى أنها تشعر طوال الوقت أنها انسانة عادية وليست نجمة.





وخرج الفنان أحمد كمال زوج عبلة كامل السابق ليكشف حقيقة ما تم تداوله.