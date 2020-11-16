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مدتها 45 دقيقة.. تفاصيل مكالمة عبلة كامل مع لميس الحديدى

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كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن مكالمة تلقتها قبل أيام من الفنانة الكبيرة عبلة كامل، بعد انتشار أنباء عن مرضها تم تكذيبها من قبل أسرتها.

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وقالت لميس الحديدي إن المكالمة استمرت حوالي 45 دقيقة، أعلنت خلالها عبلة كامل أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعانى من أى شئ.

ونقلت لميس الحديدي عن عبلة كامل امتنانها لحب الناس وحرصهم على متابعتها حتى الأن، مشيرة إلى أنها تشعر طوال الوقت أنها انسانة عادية وليست نجمة.
 

وخرج الفنان أحمد كمال زوج عبلة كامل السابق ليكشف حقيقة ما تم تداوله.

وشنت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس المهن التمثيلية، هجوما حادا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا بعد تداول الخبر.

وأضافت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس المهن التمثيلية، أن هناك خبر غير صحيح بشأن أصابتها بمرض السرطان وفي مرحلة متأخرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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