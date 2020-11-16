مستنية دور.. عبلة كامل: أنا بخير ومعتزلتش الفن

وقالت لميس أن الفنانة القديرة نفت أن تكون اعتزلت التمثيل: وقالت لها نصا: "لو حصلت على دور مناسب سأقدمه فورا".
وأيضا:وتابعت لميس الحديدي أن المكالمة استمرت حوالي 45 دقيقة، أعلنت خلالها عبلة كامل أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعانى من أى شئ.
ونقلت لميس الحديدي عن عبلة كامل امتنانها لحب الناس وحرصهم على متابعتها حتى الأن، مشيرة إلى أنها تشعر طوال الوقت أنها انسانة عادية وليست نجمة.
ووجهت عبلة كامل شكرها لمن كتب الخبر عن حالتها الصحية لأنه أظهر لها قدر حب الناس.
وخرج الفنان أحمد كمال زوج عبلة كامل السابق ليكشف حقيقة ما تم تداوله.
وأضافت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس المهن التمثيلية، أن هناك خبر غير صحيح بشأن أصابتها بمرض السرطان وفي مرحلة متأخرة.
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