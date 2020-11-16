عائشة بن أحمد لـ دوت الخليج: أصاب بالجنون في أي شيء يخص الحيوان

عبّرت الفنانة عائشة بن أحمد، عن حبها الشديد للحيوانات، وتعاطفها معهم ومساعدتها المستمرة لهم.

قالت عائشة، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أنا أصاب بالجنون في أي شيء يخص الحيوان، من الممكن أن اتصرف أي تصرف في الشارع وانسى كوني فنانة لديها جمهور، وحدث بالفعل الكثير من المواقف المجنونة التي تجعل الناس تستغربني".

وتابعت قائلة: "فأنا أتعامل على طبيعتي ويبقى دائمًا بداخلي شعور أنني لابد وأن أنقذ هذا الحيوان، ولا أضمن رد فعلي إذا رأيت شخصا يؤذي حيوانا أمامي".

كما أضافت: "أوجه نصيحتي للكبار وأقول لهم "ربوا عيالكم على حب الحيوان، لو حبوا حيوان هيحبوا اي بني آدم هتلاقي الإنسان حنين، حبيب الحيوان حبيب كل الناس، الحيوان يشعر ويتألم ويبكي ويعطش ويجوع ويغير، وعندما تربيه ثم ترميه يتأثر، الحيوان من أجمل المخلوقات التي خلقها الله وهو أمرنا بحسن معاملتها "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وأنا أربي عددا كبيرا من القطط في تونس وفي مصر، ولدي كلبان في تونس".