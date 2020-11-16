نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له من دبى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يوفقك - نجم مصر - منور دبى ياعالمى اقرا ايضا :

عمر كمال يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابع: اديني فلوسك وأديك راحة بالي وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم مصر.. أحدث ظهور لـ عمر كمال من دبى.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.