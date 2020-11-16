دعواتكم... إنجى علاء تروج لمسلسل كوفيد 25

وأعلن المنتج تامر مرسي، بوستر مسلسل "كوفيد 25" الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، ويتم تحضيره لعرضه في شهر رمضان المقبل.
ونشر يوسف الشريف مجموعة من الصور لتلك الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه، معلقا عليها، "تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصني على تويتر وفيس بوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين، وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك أطالب الجميع توخي الدقة والحذر".
وأضاف يوسف الشريف "وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصني وغير صادرة مني والرجوع دائما لصفحاتي الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبي جرائم التزوير لأن التزوير تزوير مهما كان المحتوى واللي مش بيحترم الناس وبيكذب عليهم مخطئ مهما كان المحتوى.. أنا لا احترم الكذب مهما كان الهدف.. عن عائشة رضي الله عنها (ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب".
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