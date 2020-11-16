بعد تعافيها من فيروس كورونا.. الجمهور يبحث عن سلمى أبو ضيف

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها التعافي من فيروس كورونا.

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على "انستجرام" "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله ، شكرا لكل الناس التى سألت عنى ، ابقوا آمنين".

يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

ورغم أن سلمى لم تعلن رسميا عن إصابتها ولكنها أخبرت المقربين والمخالطين لها بالحذر والاطمئنان.