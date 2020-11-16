زينة تحتفل بحولها على جائزة أفضل مسلسل لعام 2020

احتفلت الفنانة زينة بجائزة أفضل ممثلة سينمائية لعام 202‪0 من مجلة وشوشة بعد تصويت الجماهير. وكتبت زينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "الحمد لله شكرا جمهوري الغالي شكرا #وشوشة علي تقديركم وشكرا لجمهور وشوشة المحترم وايما في نجاح #افضل_ممثلة_سينما #زينة مبروك لكل صناع فيلم #الفلوس علي جايزة احسن فيلم مبروك مبروك لكل نجوم فيلم #الفلوس". وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

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