وجّه الموزع كريم عبد الوهاب، رسالة للفنان يوسف الشريف فور إعلانه عن مسلسله القادم كوفيد 25.
قال كريم، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "رساله للنجم يوسف الشريف بما اني مش معايا رقمه الجديد و مش عارف اوصلّه.. أولًا الف مبروك علي المسلسل بتاعك الجديد اكيد حاجه قويه جدًا كاعادتك بس اتمني ماتكونش فكرة الفيلم اللي كنت عارضها عليك من ١٠ سنين".
وتابع قائلًا: "ولو ماكنتش فاكرها افكرك بيها اللي هي بتتكلم علي الأمطار الحمضيه اللي خليت سلوك الطيور عنيف و بيهاجم الناس.. مع كل احترامي ليك و لكل فريق العمل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الإعلان عن مسلسله الجديد.. كريم عبد الوهاب لـ يوسف الشريف: اتمنى ماتكونش الفكرة اللي عرضتها عليك من 10 سنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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