تقول كلمات الأغنية :" أناني.. ويسعدَكْ إنّي أعاني.. حبك الأكبر لنفسَكْ.. اليوم .. و فْ باكر وأمسَكْ .. وتدري ما أقوى بعادَكْ.. مهما أتعبني عنادك.. يا حبيبي الواثق الجافي الأناني.. فرق مابين الحقايق .. والأماني".
إعتذر لي من غرورَكْ.. ودّي أدري وش شعورَكْ.. لو دريت انّك حبيبي.. كنت طول الوقت عندي.. الخيار الثاني..!".
"أناني" كلمات : عبدالرحمن بن مساعد، والحان : صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، ومكس و ماستر: أمير محروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أناني لـ أنغام تحقق نصف مليون مشاهدة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.