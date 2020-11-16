أناني لـ أنغام تحقق نصف مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "أناني" للفنانة أنغام، نصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" أناني.. ويسعدَكْ إنّي أعاني.. حبك الأكبر لنفسَكْ.. اليوم .. و فْ باكر وأمسَكْ .. وتدري ما أقوى بعادَكْ.. مهما أتعبني عنادك.. يا حبيبي الواثق الجافي الأناني.. فرق مابين الحقايق .. والأماني".

إعتذر لي من غرورَكْ.. ودّي أدري وش شعورَكْ.. لو دريت انّك حبيبي.. كنت طول الوقت عندي.. الخيار الثاني..!".

"أناني" كلمات : عبدالرحمن بن مساعد، والحان : صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، ومكس و ماستر: أمير محروس.