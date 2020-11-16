يوسف الشريف يعلن تفاصيل مسلسله في رمضان 2021 "كوفيد-25"..بالصورة

يوسف الشريف أعلن اليوم مشاركته في موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل بعنوان "كوفيد-25"، وكشف التفاصيل الأولى للمسلسل وصورة مبدئية لبوستر العمل.

يوسف الشريف يستغل أزمة كورونا في مسلسله الجديد

وكشف يوسف الشريف عن مفاجأته الدرامية في موسم 2021، ونشر بوستر مبدئي لمسلسله الجديد "كوفيد-25"، وأعلن خوضه منافسة موسم دراما رمضان المقبل من خلال العمل، وقال تعليقاً على المسلسل:" يا رب يبقى خير، كوفيد-٢٥ تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، إنتاج سينرجي، رمضان ٢٠٢١".

يوسف الشريف يكرر تعاونه مع زوجته في "كوفيد-25"

ويكرر يوسف الشريف تعاونه مع زوجته إنجي علاء في مسلسله الجديد "كوفيد-25"، بعد عدة تعاونات معها في تأليف قصص مسلسلاته وآخرها مسلسل "النهاية" في رمضان الماضي، ويعود للتعاون مع المخرج أحمد جلال أيضاً في العمل، والذي يبدو أن قصته ستدور في إطار الحرب على الفيروسات، من خلال أزمة العالم مع فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتوقع الجمهور أن قصة العمل ستدور حول محاربة يوسف الشريف لسلسلة أخرى من الفيروسات في المستقبل.

ويبدو أن يوسف الشريف سيكرر أيضاً تقديمه للمسلسلات الخيالية، في المسلسل الجديد "كوفيد-25"، وذلك بعد تقديمه العام الماضي مسلسل "النهاية"، والذي دارت أحداثه في إطار خيال علمي حول نهاية العالم والصراعات التخيلية والتي سيشهدها العالم بعد مئات السنوات، ولاقى المسلسل جدلاً كبيراً وقت عرضه بسبب قصته الخيالية وأحداثه غير المألوفة.

يوسف الشريف يشكو من التزوير

وكان يوسف الشريف قد واجه عدة شائعات وحسابات مزيفة باسمه على مواقع التواصل، وهو ما جعل ينشر بياناً هدد به كل من يستغل إسمه على مواقع التواصل ونشر تغريدات وتصريحات على لسانه، وقال في بيانه:" تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض انها تخصني على تويتر والفيس بوك، وحيث ان ذلك يدخل لبس على المتابعين وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون".

ويذكر أن يوسف الشريف قد لمح في الفترة الأخيرة على وجود جزء ثاني من مسلسله "النهاية"، خاصة بسبب النهاية المفتوحة للعمل، ولكنه لم يحسم الأمر وأعلن تقديمه لمسلسل "كوفيد-25"، وتكهن البعض أن يكون العمل الجديد نفسه جزء ثاني لأحداث المسلسل، خاصة إنه كررها من قبل بتقديمه مسلسل "القيصر"، والذي جاءت أحداثه كجزء ثاني من مسلسل "إسم مؤقت".