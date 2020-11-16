صور رانيا يوسف تحتفل بعرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح" وتعلن تعافيها من كورونا

رانيا يوسف خطفت الأنظار في احتفال عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وكشفت في الاحتفالية عن قصة إصابتها السابقة بفيروس كورونا وتعافيها منه.

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في احتفال عرض "الآنسة فرح 2"

واحتفلت رانيا يوسف بعرض الجزء الثاني من مسلسلها "الآنسة فرح" على تطبيق "شاهد"، وذلك في احتفالية خاصة في القاهرة بحضور نجوم المسلسل وأبرزهم أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني وغيرهم، وخطفت رانيا يوسف الأنظار بسبب إطلالتها الجريئة في الاحتفالية، والتي نشرت صورها على حسابها بانستقرام، وقالت رانيا يوسف إن شخصيتها ستتطور في الجزء الثاني بعدما تصبح جدة، وأشارت إلى ان الجزء الثاني مليء بالمواقف الكوميدية.

رانيا يوسف تكشف قصة إصابتها بكورونا

وقالت رانيا يوسف خلال مقابلة لها في الاحتفالية مع برنامج "اي تي بالعربي" إنها لم تصاب بكورونا في الفترة الماضية، خلال مشاركتها في مهرجان الجونة، وأشارت إلى إنها غير منزعجة من الشائعات حولها، خاصة إنها تلقت اهتمام كبير من الجمهور وزملائها ورأت حب كبير منهم بعد تداول الشائعات، وإنها لم تكن ترى ذلك لولا الشائعات.

ولكن رانيا يوسف قالت في تصريحاتها إنها أصيبت بكورونا في شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن كوباء عالمي، وقالت إنها شعرت بجميع أعراضه وكانت تظن إنه نزلة برد قوية، لذلك عزلت نفسها عن عائلتها لمدة أيام واتبعت العلاج وتعافت منه بعد أيام.

رانيا يوسف تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"

وكانت رانيا يوسف قد كشفت مؤخراً عن مفاجأة جديدة لها بمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، والذي عرض الجزء الأول منه على تطبيق "شاهد"، وتشارك لأول مرة مع الثنائي شيكو وهشام ماجد في عمل فني، وتكرر تجربتها في الكوميديا بعد مسلسل "الآنسة فرح"، ونشرت مؤخراً صورها الأولى من كواليس المسلسل مع مي كساب وهشام ماجد وشيكو.

ويذكر أن رانيا يوسف قد شغلت الجمهور في الفترة الأخيرة، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان الجونة والذي ظهرت خلال فعالياته بعدة إطلالات جريئة ومثيرة للجدل، وآخرها حضورها مع ابنتها التي ارتدت فستانها المثير لأزمتها الشهيرة العام الماضي، وذلك خلال ختام مهرجان الجونة، وهو ما جعلها تتصدر مواقع التواصل طوال فترة المهرجان.