ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد أيام من ولادة ابنها "دايف"..بالفيديو

ميريام فارس أبهرت الجمهور اليوم بعدما نشرت فيديو لها على انستقرام استعرضت بها رشاقتها، رغم مرور أيام على ولادة ابنها "دايف".

ميريام فارس تبهر الجمهور برشاقتها بعد الولادة

ونشرت ميريام فارس فيديو لها على انستقرام اليوم، وظهرت به بالكامل لأول مرة بعد فترة قصيرة من ولادة ابنها الثاني "دايف"، حيث اكتفت بنشر صورتها معه فقط، واستعرضت ميريام فارس في أحدث ظهور لها رشاقتها ونحافتها بعد أيام من ولادتها، وعبرت عن سعادتها في تعليقها على الفيديو، والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور بسبب حفاظ ميريام فارس على رشاقتها رغم مرور أيام على الولادة.

ميريام فارس تخطف الأنظار بعد استقبال ابنها "دايف"

وشغلت ميريام فارس الجمهور في الفترة الأخيرة، بعدما فاجأت الجميع بخبر ولادتها لابنها الثاني "دايف"، بعد فترة اختفاء لها على مواقع التواصل وبعد إخفائها لخبر حملها وولادتها عن الجمهور أيضاً، وحرصت على مشاركة الجمهور مؤخراً على لحظاتها الأولى مع ابنها، ونشرت فيديو وأول لقطات لابنها على انستقرام، وكشفت عن عيشها لأفضل أيام حياتها بسببه.

وأثارت ميريام فارس الجدل بسبب إخفائها لخبر حملها وولادتها لابنها الثاني "دايف"، وأعلنت بشكل مفاجئ ولادتها لابنها "دايف"، في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أسبوع من ولادته سراً، وقالت في إعلانها:"صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني"، واتبعت ميريام فارس نفس الطريقة مع ولادة ابنها الأول "جايدن" قبل أربع سنوات، والذي أخفت خبر حملها به إلى الأيام الأخيرة قبل الولادة، ووجهت مؤخراً ميريام فارس رسالة للجمهور بعد تلقيها رسائل التهاني على ولادتها وقالت:" بشكركم على كل تهنئة تلقيتها، وبتمنى لكل شخص منكم يلاقي بصيص أمل بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها".

ميريام فارس تقع في أزمة مع إليسا

وأحدثت ميريام فارس ضجة كبيرة على مواقع التواصل أمس، بعدما تدخلت في أزمة نانسي عجرم وإليسا، بسبب غضب الأولى من تجاهل نجاحاتها خلال احتفال إليسا بمرور 20 عام على مسيرتها، والتي ذكر بها إنها الأعلى مبيعاً في لبنان، وهو ما جعل نانسي عجرم تصدر عدة تغريدات غاضبة، وتضامنت معها ميريام فارس بتغريدة على تويتر، وهو ما تسبب في تراشق بين جمهورها وجمهور إليسا، وتزايدت الأزمة بعد نشر إليسا تغريدة عبرت فيها تقديرها لنانسي عجرم وكذلك نوال الزغبي وهيفاء وهبي ونجوى كرم، ووصفت البعض بالدخلاء الذين يريدون إشعال الفتنة، وهو ما اعتبره البعض تصعيداً ضد ميريام فارس بتجاهلها لها والتلميح إليها في تغريدتها.ا