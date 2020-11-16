أصالة تكشف كواليس جديدة من جلسة صلحها على أحلام:"توقعت أن تعاقب ابنها"

أصالة كشفت تفاصيل وكواليس جديدة من جلسة صلحها على أحلام، والتي تصدرت مواقع التواصل منذ الأمس، بعدما أنهت فترة طويلة من الخلافات والقطيعة مع أحلام.

كواليس جلسة صلح أحلام وأصالة

وقالت أصالة في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" إنها معجبة بما فعله فاهد ابن أحلام بكتابته تغريدة عبر بها عن حبه لها، وأضافت إن تصرفه كان نبيل بسبب عدم تأثره بخلاف والدته معها، وهي تقدر تلك التصرفات والمشاعر، لذلك قررت التجاوب معه على تويتر من منطلق إنساني فقط، ولكنها لم تتوقع ان تتم المصالحة مع أحلام من خلاله.

وذكرت أصالة إنها توقعت إن تغضب أحلام من تصرف ابنها، أو ان يتراجع عنها، وقالت مازحة إنها تخيلت إنها ستعاقبه وتقول له "هكسر راسك"، ولكنها فوجئت بأحلام وهي تتفاعل مع تغريدته بإيجابية، وهو ما ساعد في إتمام الصلح، وقال إبن أحلام "فاهد"، إن والدته صدمت في البداية من خطوته، ولكنه تجرأ وفعل ذلك بسبب رغبته في إنهاء الخلاف ولحبه لأصالة منذ طفولته أيضا.

أصالة تكشف سبب صلحها مع أحلام

وأضافت أصالة إنه في الفترة الأخيرة طرأ عليها حدث كبير زلزل كيانها، وجعلها تنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة، وتقدير الأشخاص بطريقة أخرى، وهو ما جعلها تقبل الصلح مع أحلام سريعاً، وقالت إن عدد من أصدقائهما المشتركين توسطوا مؤخراً للصلح بينهما، وأكدت إنها تحدثت مع أحلام عبر الفيديو بحضور عدد من الأصدقاء بعد الصلح وتحدثا في عدة أمور ومنها عن آرائهم الفنية في أعمالهم مؤخراً.

وقالت أصالة إنها أشادت بأغاني أحلام الجديدة والتي لم تطرح بعد ولكنها سمعتها من خلال الملحن سهم، وتوقعت أن تحقق نجاح كبير خاصة بسبب تغيير أحلام لشخصيتها الغنائية في أعمالها الجديدة، وأكدت إنها تعرف إن أحلام تحبها وتحب أغانيها، وهو ما يسعدها، لذلك قالت في تغريدتها الأولى في الصلح إن أحلام سمعت أغاني ألبومها الأخير.

صلح أحلام وأصالة يتصدر تويتر

وأنهى الثنائي أحلام وأصالة خلافهما الشهير بعد فترة من القطيعة وتبادل التصريحات الهجومية، وذلك بعدما نشر ابن أحلام تغريدة أشاد بها بأصالة قبل أن تنضم والدته إليه وتتجاوب مع أصالة على تويتر، وتلقى الثنائي عدة تهاني من النجوم على مصالحتهما وأبرزهم إليسا ونوال الكويتية، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصالحهما.