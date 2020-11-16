شيرين عبد الوهاب تكشف عودتها للحفلات ومصير ألبومها وفيلمها الجديد..بالفيديو

شيرين عبد الوهاب تحدثت عن أعمالها الفنية المقبلة، بعد فترة من الاختفاء ومن الشائعات حول حياتها الزوجية مع حسام حبيب، وكشفت عن جديدها ومفاجأتها في تسجيل صوتي لها.

شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجآتها الجديدة بعد شائعات الطلاق

وكشفت شيرين عبد الوهاب عدة مفاجآت فنية لها في الفترة المقبلة، وعلى رأسها ألبومها الجديد، وقالت في تسجيل صوتي لها مع برنامج "ام بي سي ترينديغ" إنها مشغولة حالياً بتسجيل أغاني ألبومها الجديد، وأضافت مازحة إن صوتها به شجن بسبب تسجيلها للأغاني، وقالت إنها ستطرح قريباً ألبوم مصغر للجمهور قبل طرح ألبومها الكامل والذي يعتبر التعاون الأول لها مع روتانا بعد تعاقدها الجديد معها.

شيرين عبد الوهاب تعلن عودتها للحفلات

ولم تتوقف مفاجآت شيرين عبد الوهاب على ألبومها الجديد فقط، ولكنها ستعود للحفلات والغناء مباشرة بعد فترة طويلة من الغياب طوال هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا، وقالت إنها ستغني في حفل افتتاح مدينة الجلالة في مصر، في حفل رسمي وسينقل على التلفزيون، ولكنها لم تكشف موعد وتفاصيل الحفل.

شيرين عبد الوهاب تحسم مصير فيلمها الجديد

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها لن تفصح عن المزيد من التفاصيل وأضافت:"مش عايزة اقول تفاصيل احنا في زمن أي حاجة ممكن تتاخد..بعمل شغلي الحمدلله"، وعن مصير فيلمها الجديد، قالت إنها ما زالت في مرحلة العمل والتحضير ولكن يوجد شيء فعلي حتى الآن، مشيرة إلى إن هناك جلسات عمل ستعقدها الفترة المقبلة من أجل عمل تمثيلي سواء مسلسل أو فيلم، ووعدت الجمهور بتقديم عمل جيد يقدمها كممثلة في الفترة المقبلة.

واختتمت شيرين عبد الوهاب تصريحاتها حول علاقتها بزوجها حسام حبيب وقالت إنه أيضاً يعمل في أغانيه الجديدة، وقالت إنها ليست فنانة فقط ولكن لديها زوج تريد أن تهيئ له جو مناسب لكي ينتج أعمال جيدة، وأن حياتها عبارة عن نصف لها والنصف الآخر لحسام حبيب، وذلك بعد عودة الشائعات حول طلاقهما مؤخراً وتشاجرهما حول أسباب مالية، وهو ما نفته شيرين في بيان رسمي وقالت إنها مستقلة مالياً عن حسام وعلاقتهما مستمرة وبخير.