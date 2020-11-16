محمد عبد الرحمن يحتفل بفوز مسلسل الألمانية لمكافحة الخواريق بأفضل مسلسل أون لاين

احتفل الفنان محمد عبد الرحمن بحصولة مسلسله الشركة الألمانية لمكافحة الخارق على جائزة أفضل مسلسل اون لاين لعام 202‪0 من تصويت مجلة وشوشة. وكتب محمد عبد الرحمن عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلا "الحمد لله.. بشكركم جدًا انكم كنتم السبب في فوز مسلسل #جمجوم_وبمبم بجايزة أفضل مسلسل أونلاين في استفتاء وشوشة وانتظروا القادم بإذن الله". وشارك محمد عبد الرحمن مؤخرا في بطولة مسلسل جمجوم وبم بم مع عدد من نجوم الفن. مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

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