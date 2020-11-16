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وقال أخرون "رمضان 2021، خلصانه هحضر الشابووه من دلوقتي دا عشان يوسف الشريف مبيعملش حاجه وحشه ابدا كل أعماله عظيمه" و" ياريت يبقا المسلسل من 10ل 15 حلقة يبقا افضل من مط ال30 حلقه اللي ملهمش لازمه ودا هيخلي المسلسل افضل قيمه عند الشباب وناس كتير بالتوفيق لكل صناع العمل #covid25 #يوسف_الشريف ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرحه بوستر مسلسل كوفيد 25.. يوسف الشريف يتصدر تويتر.. ومغردون: أعماله عظيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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