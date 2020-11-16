في ذكرى ميلاده.. معلومات عن حسين الشربيني

يحل اليوم 16 نوفمبر ذكرى عيد ميلاد الفنان حسين الشربيني، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.
بدأ حسين الشربيني، العمل صحفيا في جريدة الجمهورية ثم نزح الي التليفزيون في بداية افتتاحه حيث عمل مذيعا لفترة من الوقت . قرر العمل بمسرح التليفزيون.. وولد في مثل هذا اليوم من عام 1935 .
برزت موهبته الفنية وهو في المرحلة الجامعية بشكل كبير الامر الذي دفع بالدكتور رشاد رشدي المشرف الفني بكلية الاداب التي كان يدرس بها الي دفعه لدراسة الفنون المسرحية وهو ما فعله الشربيني ليتخرج من كلية الاداب عام 1958 ويحصل علي بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1960.
كان يتمني العمل في مهنة التدريس ولكنه فوجئ بقرار تعيينه في هيئة السكة الحديد بمدينة اسيوط وهو ما دفعه لترك العمل بعد 11 يوما فقط من تسلمه له ويعود الي القاهرة حيث التحق بالعمل صحفيا بجريدة الجمهورية ثم مذيعا بالتليفزيون المصري في مطلع افتتاحه.
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