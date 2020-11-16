دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #covid25 بعد إعلان عرض مسلسل كوفيد 25 في رمضان القادم بطولة يوسف الشريف وتأليف انجي علاء. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#COVID25 اللي سابق الكل دايما بي اختيارة وعمله المميز وافكار برة الصندوق ان شالله هتبقي خير ومسلسل هيبقي تحفة احنا واثقين دايما في فنانه المميز اللي جاي من هوليود" و "‏اية العمق دا جماهير شابوات ببلاش يوسف الشريف مسلسل جديد اسمه covid-25 عميق جدا". وقال أخرون" ‏أنا إبتديت أتوغوش .. ياعم أبوس إيدك عايز ألحق أتجوز ‎" و" ‏الراجل ده بيغرد خارج السياق حاجة كده هاتغير مفهوم الدرامة ف مصر ‎#covid25".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Covid-25 يثر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البوستر الدعائي له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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