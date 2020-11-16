عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.. أحلام: حسافر مصر وأصالحهم

وجهت الفنانة الإماراتية احلام، رسالة إلى تامر حسنى وزوجته بعد انفصالهما عن بعض مؤخرا بدون ابداء أي طرف أسباب الانفصال.

وكتبت احلام عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالًا بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت ".

وأثار خبر انفصال النجم تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل جدلا كبيرا في الأيام القليلة الماضية وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد اعلان الاخيرة الانفصال ونرصد لكم فى التقرير التالى القصة كاملة.

وكانت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، اعلنت انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع.

وحذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق.