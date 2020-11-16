علقت الفنانة احلام على قيام تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بتوزيع 90٪ من أمواله وممتلكاته على أقاربه. وكتب احلام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏والله لو طلبت حساباتي ارسلتها لك صاحب فضل اقسم بالله وربي ما يحوجك لاي حد والنعم بوناصر". وكان تركي ال الشيخ اعلن عبر حسابة بتويتر، توزيع جميع ثروته على أهله بالمملكة العربية السعودية قبل إجراء عملية جراحية بالولايات المتحدة الأمريكية وكتب ال الشيخ "‏ انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيره ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط ... وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون "..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو طلبت حساباتي أرسلتها لك.. أحلام توجه رسالة لـ تركي ال الشيخ بعد توزيع ثروته على أقاربه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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