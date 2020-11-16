نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. فيديو

نشرت الفنانة نيرمين الفقى مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وقالت نيرمين الفقى في مقطع الفيديو:" صباح الفل والخير عليكوا كلكوا و نهاركم سعيد ان شاء الله "

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E. مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

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