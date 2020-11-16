اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج "مفاتيح القلوب" على شاشة المحور

تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "مفاتيح القلوب" للفنانة منال عبد اللطيف، على قناة المحور، وهو برنامج اجتماعي يعرض يوم الاثنين في تمام الساعة 6.



وكان آخر برنامج لـ"منال" هو "كلام هوانم"، على قناة "الحدث اليوم"، وحقق نجاحًا جماهيريًا. جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منال عبد اللطيف الفنية، مسلسل "كيد النساء" مع الفنانة فيفي عبده.