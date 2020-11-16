أحلام تهدد تامر حسني وبسمة بوسيل بالسفر إليهم :"لو ما رجعوش يا ويلهم اذا غضبت"

أحلام تهدد تامر حسني وبسمة بوسيل بالسفر إليهم بحال لم يتراجعوا عن قرار انفصالهم، وتوعدتهما بـ "البوكسات" والويل والغضب ان لم يتصالحوا سريعاً وطلبت منهم تبادل عبارات الحب علناً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويأتي ذلك بعد ساعات من توسطها للصلحة بين الثنائي عبر السوشيال ميديا ودعوتها لتامر حسني بإرجاع بسمة بوسيل لمنزلها الزوجي من أجل أطفالهما وللرد على الشامتين بإنفصالهم.

أحلام تهدد تامر حسني وبسمة بوسيل بالسفر إليهم

النجمة الإماراتية أحلام فاجأت الجميع مرة جديدة بتغريدة لها صباح اليوم عبر حسابها على تويتر حول محاولة توسطها في مسألة انفصال النجم تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، ودعت الثنائي الى التصالح والعودة لحياتهما الزوجية فوجهت لهما التهديد والوعيد على طريقتها المرحة وقالت بأنها ستسافر الى مصر بحال عناد الثنائي وعدم تصالحهما، وحينها الويل لهما من غضبها ملمحة الى "البوكسات".

وأعربت أحلام عن تفاؤلها بعودة الثنائي الى بعض لكنها حذرتهما بحال لم يحصل هذا سريعاً من خلال تغريدة عبر تويتر نشرتها صباح اليوم وكتبت فيها :"حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار، تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين".

النجمة أحلام دعت الثنائي الى تبادل عبارات الحب العلنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهددتهم بحال عدم تنفيذ ذلك وأضافت في تغريدتها :" وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت".

وتفاعل المتابعين مع تغريدة أحلام بشكل طريف ودعوتها للصلحة بين تامر حسني وبسمة بوسيل بهذه الطريقة المرحة، ووجهوا الشكر لها بكونها الفنانة الوحيدة التي تدخل في مبادرات الصلح العلنية مع زملائها.

أحلام تتوسط للصلح بين تامر حسني وزوجته

ويأتي تهديد أحلام للثنائي بعد ساعات من توجيهها مناشدة مؤثرة الى تامر حسني من خلال تفاعلها مع خبر نشره موقعنا عن الثنائي حول ابرز المحطات العاطفية لهما بعد انفصالهما، وطلبت أحلام في مبادرتها بأن يسارع تامر حسني الى مصالحة زوجته وتخطي خلافاتهما خاصة مع وجود أطفال بينهما، كما نبهته من شماتة البعض به فدعته الى تخيب ظن هؤلاء من خلال إصلاح الأمور بينه وبين أم أولاده الثلاثة.

وكتبت أحلام عبر حسابها الشخصي على تويتر: "حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا ".

أحلام وجهت نصيحة الى تامر مشيرة الى أنها تعتبره الأخ الأصغر لها، فأضافت في تدوينتها "لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيرة".

النجمة أحلام تفاعلت ايضا مع خبر على موقع "دوت الخليج" حول كشف تامر حسني في لقاء سابق له عن غيرة بسمة بوسيل من معجباته، فعلقت قائلة :" من حقها تغار زوجي طبيعي اغار خصوصاً اذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها".

آخر تطورات طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ورغم مبادرة أحلام، لكن يبدو بأن الأمور ما تزال عالقة بين تامر حسني وبسمة بوسيل في ظل صمت الطرفين حول آخر تطورات انفصالهما بينما كانت قد تسربت معلومات صحافية حول مبادرات للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل يقوم بها أصدقائهما المشتركين لإنهاء الخلافات بين الثنائي وعودتهما للبعض، وجاء ذلك تزامناً مع محاولة النجم تامر حسني لتطرية الأجواء مع بسمة بوسيل من خلال قيامه بحذف لمقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الستوي على انستغرام مع معجباته اللواتي ظهرن الى جانبه بشكل اعتبره البعض بأنه مستفز لمشاعر زوجته بسمة بوسيل بشكل ولا يعبر عن احترام لشخص زوجته.

في المقابل، ردت بسمة بوسيل على شماتة البعض بإنفصالها عن تامر حسني، وتحديدا الفنانة جليلة التي نشرت مقطع فيديو وهي تزعرد وترقص بسبب هذا النبأ، فتوجهت بسمة لها بدون أن تسميها ولكل من شمت بخبر انفصالها، من خلال تدوينة نشرتها على ستوري انستغرام وجاء فيها :" :"قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك.. سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني كان قد تصدر مواقع السوشيال ميديا ليل الجمعة الماضي بعد ما يقارب 8 سنوات من الزواج، وانجاب 3 أطفال، وذلك بعدما نشرت بسمة بوسيل على نحو مفاجئ، إعلان طلاقها منه، وطلبت من الجمهور عدم إرسال صور تامر حسني مع معجباته إليها، وهو الأمر الذي فسره البعض باتهامها له بالخيانة، وقالت في إعلانها:" لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتلولي اي حاجة علشان مش فارقلي اي صور.. كمان احب اعرفكم ان احنا بقلنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا اي حاجة بالتوفيق للجميع".