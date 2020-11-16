أجواء باردة مع فرص لهطول الأمطار

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لا يطرأ اليوم الإثنين أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء باردة بشكل ملحوظ صباحًا في معظم المناطق مع فرصة لهطولات محلية متفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام وباردة نسبيًا في الجبال مع استقرار الطقس تدريجيًا.

أمّا في ساعات الليل فتنخفض الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة نسبيًا معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية بوجه عام، والله تعالى أعلم

المصدر : https://medadpress.com/?p=2271