- 1/2
- 2/2
15 views مشاهدةآخر تحديث : منذ 52 دقيقة
لا يطرأ اليوم الإثنين أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء باردة بشكل ملحوظ صباحًا في معظم المناطق مع فرصة لهطولات محلية متفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام وباردة نسبيًا في الجبال مع استقرار الطقس تدريجيًا.
أمّا في ساعات الليل فتنخفض الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة نسبيًا معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية بوجه عام، والله تعالى أعلم
المصدر : https://medadpress.com/?p=2271
رابط مختصر رابط مختصر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجواء باردة مع فرص لهطول الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مداد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.