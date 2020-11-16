صباح الثقافة.. شاهد | كريم فهمي في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان

صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

كريم فهمى

وظهر كريم فهمى في الصورة وهو يقرأ في أحد الكتب وعلق قائلا: "صباح التفاؤل".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

- صباح الثقافة

- قمر علي الصبح

- بتقرا ايه؟

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وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.