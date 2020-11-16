عزت العلايلي: أعشق الأعمال الأدبية.. والصراع على إيرادات السينما ظاهرة جديدة

قال الفنان عزت العلايلي إنه يفضل تقديم نوعية الأعمال الأدبية خاصة أن الجمهور يعشق تلك الأعمال الفنية.
وأضاف عزت العلايلي،في تصريح لصدى البلد: "هناك أعمال تاريخية عديدة لم تقدم حتي الآن وأتمني من صناع الأعمال الفنية التركيز على هذه النوعية".
وتابععوت العلايلي: "خلال الفترة التي كنت أعمل بها في السينما كان لا يوجد صراع على الإيرادات وأن هناك ثقة كانت بيننا سواء في الأعمال التي تقدم أو في أعمالنا الفنية بشكل عام".
وتم تكريم عزت العلايلي خلال حفل ختام مهرجان، الاسكندرية السينمائي.
وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق، الفنانة إلهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.
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