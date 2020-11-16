بعد توزيع 90 % من ثروته .. تركي آل الشيخ يتغزل في 8 نجوم عرب ومصريين

اعرب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ، عن حبه لأصوات عدد كبير من أبناء الخليج العربي . وكتب تركي آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " كل الأصوات احبها ... احب روح وطيبة أحلام واحب رجولة رابح واحب وفاء ماجد المهندس واحب اخوة راشد واحب جلسة اصيل ... واحب حرفنه عبدالمجيد...لكن اللي يخليني في الغناء أقول اه في الرجال محمد عبده وفي نساء آمال ماهر ... أصوات من كوكب ثاني " . يذكر أن تركي أل الشيخ تعرض لوعكة صحيه شديدة في الفترة الماضية، أجرى على إثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان تركي ال الشيخ اعلن عبر حسابه بتويتر، توزيع اكثر من٩٠٪ ثروته على أهله بالمملكة العربية السعودية قبل إجراء عملية جراحية بالولايات المتحدة الأمريكية. وكتب ال الشيخ "‏ انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيرة ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط ... وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون "..

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