رد قاس من رانيا محمود يس على منتقدي ظهور والدتها في شهور العدة

حرصت الفنانة رانيا محمود يس، على الدفاع عن والدتها النجمة شهيرة بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" أثناء فترة العدة.
وكتبت رانيا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "ده رد علي العدد الكبير الي داخل يفتي عندي في الدين شكرًا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا واخترت لكم الامام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مره تانية لحضراتكم".
وقال عمرو الليثى خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "برنامج واحد من الناس مستضيف شخصية عظيمة وفريدة وفنانة لها تاريخ عظيم وزوجة فنان عظيم وهتشرفني الأسبوع ده وبجد"، موجها حديثه للفنانة شهيرة قائلا: "أنا بشكرك على أن أول ظهورك هايكون معايا"، فيما أعربت عن سعادتها قائلة: أنا مبسوطة انى هاكون معاك انت عارف انت غالي على الأسرة كلها.
يذكر ان برنامج واحد من الناس يذاع في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة الحياة.
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