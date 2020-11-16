رد قاس من رانيا محمود يس على منتقدي ظهور والدتها في شهور العدة

حرصت الفنانة رانيا محمود يس، على الدفاع عن والدتها النجمة شهيرة بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" أثناء فترة العدة.



وكتبت رانيا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "ده رد علي العدد الكبير الي داخل يفتي عندي في الدين شكرًا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا واخترت لكم الامام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مره تانية لحضراتكم".